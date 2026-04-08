Ao Minuto
22:24
03:11
Concorrentes em alta tensão. Sara tenta levar Tiago ao «limite» mas o concorrente não se deixa ficar
22:04
07:21
Afinal, Diogo sabe ou não o segredo de Ariana? Os concorrentes não têm dúvidas e não calam a revolta
21:56
03:28
Nunca nunca antes vista. Jéssica «perde a cabeça» após sanção da Voz e passa-se com Ariana e Diogo
18:26
Antes de entrar no Secret Story 10, Tiago estava irreconhecível e conheceu um dos ícones do rap brasileiro
18:08
Irreconhecível. Antes de entrar no Secret Story 10, Tiago tinha o cabelo pintado de loiro e com tranças
17:43
01:52
Depois de confessionário com Eva, Ariana faz perguntas a Diogo. A reação do concorrente dá que falar
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Concorrentes em alta tensão. Sara tenta levar Tiago ao «limite» mas o concorrente não se deixa ficar
Há 39 min
Afinal, Diogo sabe ou não o segredo de Ariana? Os concorrentes não têm dúvidas e não calam a revolta
Há 59 min
Nunca nunca antes vista. Jéssica «perde a cabeça» após sanção da Voz e passa-se com Ariana e Diogo
Há 1h e 7min
Após revelação do segredo, Jéssica desabafa com Sara: «A dinâmica do espelho matou-me»
Há 1h e 39min
Mais Vistos
Notícias
Antes de entrar no Secret Story 10, Tiago estava irreconhecível e conheceu um dos ícones do rap brasileiro
Hoje às 18:26
Filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson celebra mais um aniversário e está irreconhecível
Hoje às 16:28
Opinião
Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»
2 abr, 09:11
Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»
1 abr, 19:16
EXCLUSIVOS
01:10
Norberto já sabe que Catarina mentiu sobre João porque era o seu segredo. E esta foi a reação
Ontem às 01:33
02:25
Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo
2 abr, 18:15
FORA DA CASA
Filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson celebra mais um aniversário e está irreconhecível
Hoje às 16:28
Alegada agressão no metro deixa José Castelo Branco hospitalizado: «Dei uma queda muito grande»
Hoje às 16:25
Revelado o destino para onde Soraia Moreira emigrou. E há uma curiosidade inacreditável
Hoje às 16:19
TVI Reality
03:11
Concorrentes em alta tensão. Sara tenta levar Tiago ao «limite» mas o concorrente não se deixa ficar
Há 39 min
09:40
O verniz estalou. Ana e Ricardo João em discussão intensa: «Vítima, vítima, vítima!»
Há 45 min
03:35
Ariana e Liliana de «costas voltadas». As concorrentes envolvem-se numa forte discussão
Há 56 min
Outros Sites
Conhecido casal admite voltar a participar em reality show... mas só com esta condição!
Há 3h e 35min
selfie
Após difícil decisão, Soraia Moreira explica mudança de país: "Preciso urgentemente"
Hoje às 15:46
selfie