Vânia Sá sofre "golpe": «O que aconteceu deixou-me paralisada»

No Instagram, Vânia Sá revela que foi alvo de uma esquema online de burlas, que a deixou incrédula e revoltada. 

Fora da Casa

Reveladas imagens inéditas da loja de Marisa e Pedro. Com uma surpresa especial

12:29
Marisa e Pedro são surpreendidos pelo pai dele e ela não contém as lágrimas
11:56
Apresentador da TVI recorda "trauma" antigo que o assombra: «O fim do mundo»

11:11
Cláudio Ramos partilha aviso marcante para o ano de 2026. Estas são as fotografias do “alerta”

11:03
Horas antes de ter a filha, Vânia Sá foi alvo de burla: «Dos maiores esquemas que já sofri»

10:48
Marisa fica em lágrimas ao descobrir o que o pai de Pedro fez nas suas costas: «O meu sogro, sem dizermos nada…»

10:24
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

1 jan, 01:02
Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro

3 jan, 22:03
Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal

Há 2h e 53min
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

14 out 2025, 12:57
Reveladas imagens inéditas da loja de Marisa e Pedro. Com uma surpresa especial

Há 5 min
Apresentador da TVI recorda "trauma" antigo que o assombra: «O fim do mundo»

Há 1h e 23min
Horas antes de ter a filha, Vânia Sá foi alvo de burla: «Dos maiores esquemas que já sofri»

Há 1h e 46min
Marisa fica em lágrimas ao descobrir o que o pai de Pedro fez nas suas costas: «O meu sogro, sem dizermos nada…»

Há 2h e 10min
Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal

Há 2h e 53min
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas
01:27

Ontem às 21:53
Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»
02:44

Ontem às 21:44
Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»
06:30

Ontem às 21:41
Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

Ontem às 21:40
O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

Ontem às 19:57
Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Há 1h e 11min
"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

5 jan, 09:58
Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

2 jan, 20:43
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

1 jan, 23:01
