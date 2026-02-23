VÍDEO SEGUINTE
Vera em êxtase com a entrada de dois concorrentes no Secret Story 10

  • Há 3h e 57min
Confissões, lágrimas e desabafos profundos: Assim foi a primeira dinâmica de grupo
05:29

19:52
Cor dos olhos de Hélder é tema já se desconfia de Eva e Diogo: Veja as primeiras teorias da Casa
04:02

19:47
Primeira noite na Casa é marcada por peripécias surpreendentes. E as imagens mostram tudo
03:16

19:41
Liliana escolhe as camas de cada um e Luzia mostra-se encantada por um colega: «É bastante giro»
04:37

19:36
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
04:20

19:31
Voz dá as boa-vindas e concorrentes apresentam-se. Há quem fale num «salto de fé»
06:05

19:27
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Ontem às 22:00
Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

Hoje às 08:10
Segredo bombástico: Um dos concorrentes do novo Secret Story mudou de sexo

Ontem às 21:59
«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho

Hoje às 12:56
Hugo deixa casa em alvoroço ao revelar: «Desde miúdo que sei quem é o Hélder, namorou com…»
04:35

Hoje às 13:32
Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

Há 1h e 5min
Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Há 3h e 51min
As maiores pérolas da Gala de estreia do Secret Story 10

Hoje às 15:47
Namorado e pai dos filhos de Jéssica é um conhecido futebolista. Nós contamos-lhe tudo

Hoje às 13:08
«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho

Hoje às 12:56
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

Há 42 min
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Há 1h e 36min
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Há 1h e 45min
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

Há 1h e 54min
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Há 2h e 7min
EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Ontem às 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

Há 1h e 5min
Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Há 3h e 51min
«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho

Hoje às 12:56
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Hoje às 12:43
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

Hoje às 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Hoje às 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Hoje às 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

20 fev, 16:04
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

Há 48 min
"Nunca falei sobre isto": Marcia Soares abre o coração e faz impactante confidência

Há 3h e 42min
Filho de Cristina Ferreira incrédulo com segredo de "Secret Story": "Foi o que ele mais quis perceber"

Hoje às 12:49
Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

Hoje às 10:50
"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

Ontem às 13:34
