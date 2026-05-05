No Secret Story - Desafio Final, durante o Última Hora, Nuno Eiró questiona Marisa sobre os últimos acontecimentos na casa. Em estúdio está Vera presente, pronta a meter tudo em pratos limpos.Vera não tem medo das palavras e afirma com tudo: «O Pedro disse para ir ter à Covilhã».

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