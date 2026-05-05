"Vergonha nacional" e lágrimas: discussão entre Daniela e Flávia divide completamente a casa

No Secret Story - Desafio Final, após o Especial, Daniela diz estar frágil porque devido à discussão com Flávia parece que ainda é a vítima. João Ricardo apelida de “vergonha nacional” a postura das colegas. Afonso diz que o João não está a ser correto com Daniela, porque a Flávia faz "ameaças constantes". Daniela chora e Flávia exalta-se com a opinião de Afonso. Liliana diz que João está a criticar, mas o colega é que está a fazer o papel de vítima e de politicamente correto. Sara revira os olhos e afirma que não conhece, não sabe os barracos lá de fora, isto para si não é nada e pede aos colegas para jogarem o jogo desta Casa.

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