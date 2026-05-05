«Vergonha nacional». João Ricardo é implacável com Daniela e diz tudo o que pensa

No Secret Story, João Ricardo é implacável com Daniela. O concorrente diz não compreender que se continue a insistir em histórias que aconteceram fora do programa. João Ricardo lamenta ainda o confronto que aconteceu no Especial entre Daniela e Nufla e Leomarte.

Esta semana, há 5 novos nomeados. As votações são para salvar. Pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality.

ANA – 761 20 20 02

ARIANA - 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO - 761 20 20 11

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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