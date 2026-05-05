Versão feminina de Afonso? Luzia considera Liliana a «Chefe de Operações» da casa

No Secret Story - Desafio Final, Luzia considera Liliana a “Chefe de Operações” da Casa e diz que a colega é a versão feminina do Afonso. O concorrente interrompe e afirma que a sua versão feminina está fora da Casa. Luzia acha que Liliana entrou “à grande na Casa” e acha que não vai abrandar o ritmo. Leandro acha que não faz sentido e Flávia pensa que Luzia acordou agora. Já Bruno, concorda com Luzia que se intitula como “visionária” pois considera que a Casa vai girar muito à volta de Liliana. Afonso discorda e relembra que Liliana apenas foi contra os concorrentes da sua primeira edição.

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