Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Versão feminina de Afonso? Luzia considera Liliana a «Chefe de Operações» da casa

No Secret Story - Desafio Final, Luzia considera Liliana a “Chefe de Operações” da Casa e diz que a colega é a versão feminina do Afonso. O concorrente interrompe e afirma que a sua versão feminina está fora da Casa. Luzia acha que Liliana entrou “à grande na Casa” e acha que não vai abrandar o ritmo. Leandro acha que não faz sentido e Flávia pensa que Luzia acordou agora. Já Bruno, concorda com Luzia que se intitula como “visionária” pois considera que a Casa vai girar muito à volta de Liliana. Afonso discorda e relembra que Liliana apenas foi contra os concorrentes da sua primeira edição.

Já pode votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02 
ARIANA – 761 20 20 03
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
LEANDRO – 761 20 20 11
PEDRO JORGE – 761 20 20 15

Acompanhe tudo ao minuto aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Manhã tensa: João acusa, Leandro responde e tudo termina com insultos
06:39

Manhã tensa: João acusa, Leandro responde e tudo termina com insultos

19:43
Antes de dormir: João ‘divide-se’ entre Ana e Sara mas já há uma favorita
02:01

Antes de dormir: João ‘divide-se’ entre Ana e Sara mas já há uma favorita

19:32
Após o Especial: Daniela e Flávia em lágrimas, Afonso ataca e tensão sobe no jardim
04:20

Após o Especial: Daniela e Flávia em lágrimas, Afonso ataca e tensão sobe no jardim

19:28
"Vergonha nacional" e lágrimas: discussão entre Daniela e Flávia divide completamente a casa
04:50

"Vergonha nacional" e lágrimas: discussão entre Daniela e Flávia divide completamente a casa

19:19
Em direto, Pedro Jorge e Afonso em discussão: «A minha namorada»
02:44

Em direto, Pedro Jorge e Afonso em discussão: «A minha namorada»

19:12
Leandro e Bruno desentendem-se fortemente: «Nem ao pódio chegaste»
01:59

Leandro e Bruno desentendem-se fortemente: «Nem ao pódio chegaste»

18:53
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Hoje às 16:05
Bate boca explode entre Vera e Marisa: «O teu marido sabe os meus poderes de sedução»
05:06

Bate boca explode entre Vera e Marisa: «O teu marido sabe os meus poderes de sedução»

Há 3h e 22min
Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Ontem às 13:00
As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

10 fev, 16:14
Ariana passa por notável transformação de visual. Veja as fotos do antes e depois

Ariana passa por notável transformação de visual. Veja as fotos do antes e depois

17 abr, 15:38
Ver Mais

Notícias

Vera expõe mensagens de Pedro Jorge e gera tensão com Marisa em direto: «Se quiseres mando-te os prints»

Vera expõe mensagens de Pedro Jorge e gera tensão com Marisa em direto: «Se quiseres mando-te os prints»

Há 1h e 40min
João Santos regressa ao wrestling após Secret Story e imagens do combate impressionam qualquer um

João Santos regressa ao wrestling após Secret Story e imagens do combate impressionam qualquer um

Há 3h e 56min
Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Hoje às 16:05
Deu-se a conhecer no Big Brother Portugal, mas foi lá fora que se estreou como atriz. E as imagens surpreendem

Deu-se a conhecer no Big Brother Portugal, mas foi lá fora que se estreou como atriz. E as imagens surpreendem

Hoje às 15:52
Amuleto da sorte? Liliana não larga este objeto sempre que entra num reality-show

Amuleto da sorte? Liliana não larga este objeto sempre que entra num reality-show

Hoje às 14:35
Ver Mais Notícias

Opinião

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

30 abr, 18:58
Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

30 abr, 18:48
Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

30 abr, 18:37
Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

30 abr, 18:36
Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

30 abr, 18:13
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
01:46

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final

Hoje às 09:35
Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

27 abr, 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

27 abr, 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

João Santos regressa ao wrestling após Secret Story e imagens do combate impressionam qualquer um

João Santos regressa ao wrestling após Secret Story e imagens do combate impressionam qualquer um

Há 3h e 56min
Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Hoje às 16:05
Deu-se a conhecer no Big Brother Portugal, mas foi lá fora que se estreou como atriz. E as imagens surpreendem

Deu-se a conhecer no Big Brother Portugal, mas foi lá fora que se estreou como atriz. E as imagens surpreendem

Hoje às 15:52
Em dia especial, Cristina Ferreira foi surpreendida pelo filho. E a imagem rara emociona

Em dia especial, Cristina Ferreira foi surpreendida pelo filho. E a imagem rara emociona

Hoje às 11:48
Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»

Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»

Hoje às 10:30
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro
07:26

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro

Ontem às 00:49
Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova
09:30

Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova

Ontem às 00:30
«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim
02:00

«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim

Ontem às 00:17
Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes
05:12

Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes

Ontem às 00:11
A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final
01:03

A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final

Ontem às 00:05
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Namorado de Bárbara Parada tem gesto surpreendente: "Nunca imaginei..."

Namorado de Bárbara Parada tem gesto surpreendente: "Nunca imaginei..."

Hoje às 16:56
Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

3 mai, 09:48
Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

2 mai, 20:56
João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

2 mai, 14:03
"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

2 mai, 07:52
Ver Mais Outros Sites