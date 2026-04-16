Durante o Última Hora do Secret Story 10, os concorrentes foram surpreendidos com 'presentes' vindos do exterior. Mas não sem antes de fazerem partilhas muito pessoais. Eva falou de Diogo. Veja tudo.
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«Vim para aqui com ele, vou sair sem ele»: Eva faz desabafo sentido sobre a relação com Diogo
Durante o Última Hora do Secret Story 10, os concorrentes foram surpreendidos com 'presentes' vindos do exterior. Mas não sem antes de fazerem partilhas muito pessoais. Eva falou de Diogo. Veja tudo.
- Secret Story
- Há 2h e 44min
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