Vingança na casa: Cama de Ana é “vandalizada” após polémica do almoço

No Secret Story 10, a tensão continua depois da discussão sobre o almoço demasiado condimentado preparado por Ana. A concorrente acaba por comer um panado e desvaloriza as queixas dos colegas, referindo que a “dor” de que falam não é assim tão grave. No jardim, Liliana critica a atitude de Ana, enquanto Luzia tenta suavizar a situação. Liliana vai mais longe e afirma que Ana não é verdadeira amiga de Luzia, defendendo que a aproximação entre as duas acontece apenas por conveniência.
No quarto NY, Diogo mostra-se revoltado e garante que quer vingar-se, confessando que a sua vontade era rasgar a roupa de Ana. Entretanto, quando Luzia percebe que a cama cheira a cebola, reage indignada e lembra que também dorme ali, por partilhar a cama com Ana. Mais tarde, quando a concorrente entra no quarto, encontra todos aparentemente a dormir, incluindo Luzia. Resta saber como irá reagir Ana ao descobrir que a sua cama foi “vandalizada”.