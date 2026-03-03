No Secret Story 10, Ariana decidiu dar alguns miminhos a Diogo. Na cama, enquanto conversavam, a concorrente fez um cafuné ao amigo, à frente de Eva. A namorada de Diogo não escondeu os ciúmes... e a cara dela diz tudo! Veja o vídeo que já se tornou viral na Internet
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
Secret Story
- Há 2h e 36min
