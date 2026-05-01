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Viralizou! Estes são os três momentos mais vistos do Desafio Final... e Ariana é protagonista

No Extra do Secret Story - Desafio Final, ficámos a conhecer quais são os vídeos mais vistos do nosso site! Conheça o top 3.
 

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