Vitória entregue! Foi este concorrente que levou o grande prémio para casa

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge é o grande vencedor com 58% dos votos. Saiba quem venceu aqui.
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- Secret Story
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