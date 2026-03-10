Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas

No Secret Story 10, Hugo disparou contra Ana e Luzia a propósito das colegas terem falado do envolvimento entre ele e a Sara. Supostamente Hugo soube que as colegas se reuniram no quarto a falar da relação de ambos e levou isso a mal. Hugo acabou ainda por deixar um aviso às colegas e admitiu estar triste com Ana.

Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»

«Odeio que me façam passar por palhaça»: Sara mostra-se implacável com Hugo

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café

Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste»

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

Uma loiraça super sexy: Descobrimos a identidade da amiga especial de Hugo e mostramos-lhe fotos inéditas

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Amores e desamores de Liliana: As imagens inéditas da relação com Zé e Fábio

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Cláudio Ramos e João do Secret Story 10

Este foi o concorrente expulso do Secret Story. As reações foram de choque

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!

Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

