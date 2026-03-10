No Secret Story 10, Hugo disparou contra Ana e Luzia a propósito das colegas terem falado do envolvimento entre ele e a Sara. Supostamente Hugo soube que as colegas se reuniram no quarto a falar da relação de ambos e levou isso a mal. Hugo acabou ainda por deixar um aviso às colegas e admitiu estar triste com Ana.
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas
- Secret Story
- Há 16 min
