«Vocês vão fazer a coreografia sozinhos?»: Diana Dora perde as estribeiras durante ensaios

No Secret Story 10, o desafio era simples: criar uma coreografia. Mas os ensaios no grupo dos fracos rapidamente perderam o controlo. Diana não concordou com as ideias de Hugo e Tiago e foi direta: acusou-os de quererem mandar na coreografia sem dar voz aos restantes. A reação de Hugo não se fez esperar: surpreendido com a postura da colega, não escondeu o espanto perante esta nova energia de Diana.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

