Voto de silêncio? Liliana deixa críticas a Ricardo João, Hugo e Jéssica: e a reação é inesperada

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica. Retiraram de um trolley várias categorias e tiveram de criar pódios para as respetivas. Liliana elegeu os concorrentes mais espaçosos. As escolhas geraram polémica na casa. Veja tudo.
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