Voz afirma que o seu segredo pode levar à final. E Jéssica lança teoria hilariante

No Secret Story 10, Sara, Eva e Jéssica entram no cubo e recebem uma informação que pode mudar o jogo: a Voz anuncia que há um segredo seu por desvendar e quem o descobrir ganha acesso a um passaporte para a final.
No confessionário, Jéssica revela a sua teoria, marcada por um toque hilariante.
A pouco mais de uma semana da final, os ânimos estão ao rubro. Eva tem estado no centro de todas as críticas dos colegas, que a acusam de só ter chegado até aqui devido à «traição» de Diogo.
Tiago e Eva também estão cada vez mais próximos, e há quem acuse o concorrente de estar a fazer «jogo» com a amiga para chegar mais longe, uma vez que consideram que esta está forte «cá fora».
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18