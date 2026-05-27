Voz cria momento emotivo no Cubo e há confissões que ninguém esperava: «Falou com o Zé?»

No Secret Story – Desafio Final, a Voz levou os concorrentes ao Cubo para um momento íntimo de partilha, onde cada um teve de escolher entre o lado da luz e o das trevas. Liliana optou pelas trevas e emocionou-se ao recordar o impacto negativo que viveu após a saída do Secret Story 9, revelando que os comentários sobre si foram difíceis de gerir e confessando ainda que nunca mais falou com o ex-noivo, Zé. Já Sara escolheu o lado da luz e abriu o coração sobre a infância, explicando que as experiências que viveu a marcaram profundamente e que, agora como mãe, quer garantir que o filho cresça a sentir exatamente o oposto do que ela sentiu.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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