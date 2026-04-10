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Voz intervém após assistir a algo insólito na casa: «Um momento épico na história da Casa dos Segredos»

No Secret Story 10, depois de se ter recusado a cumprir uma atividade da Voz, Liliana recebeu um castigo que afeta todos: Esta semana não há assalto à despensa. Esta revelação caiu na casa como uma bomba. a reação de Liliana deixou todos revoltados. Ao partilhar a sua opinião, Ana arranca de Ricardo João uma reação insólita: o concorrente concorda com a colega, algo que é raro acontecer na casa.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

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