Zé pensa em reatar com Liliana? Ex-noivo de Liliana faz confissão

No «Dois às 10», Zé partilha a sua versão sobre o fim do noivado com Liliana. Depois de quatro anos de namoro e de já viverem juntos, o pedido de casamento, feito em direto na gala de estreia do «Secret Story 9», parecia o início de uma nova fase feliz. No entanto, o que era para ser um conto de fadas rapidamente se transformou num desfecho inesperado. Zé abre o coração sobre o que levou à separação, recorda os momentos mais difíceis e revela como tem enfrentado o fim da relação.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:36
