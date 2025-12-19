Já chegámos ao whatsapp!
15 anos depois, Goucha reencontra vencedor do Secret Story 1

António Queirós, vencedor da primeira edição da Casa dos Segredos em 2010, surpreendeu esta sexta-feira ao reaparecer na televisão no programa Intuição, da TVI, ao lado de Manuel Luís Goucha. O reencontro aconteceu enquanto António trabalhava na sua banca, e o apresentador aproveitou para recordar a vitória de há 15 anos. Veja aqui o momento.

  • Secret Story
  • Hoje às 18:59
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

