Liliana Matos foi concorrente do Big Brother 2. Agora reapareceu para revelar como é a sua vida atual e deixou Cristina Ferreira derretida com uma surpresa muito especial. Liliana Matos trouxe consigo a sobrinha, Eva, de cinco anos, que quis vir à televisão dar os parabéns à mãe através da «caixinha mágica». A apresentadora do Dois às 10 ficou derretida com o gesto da menina.

