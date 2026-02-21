VÍDEO SEGUINTE
33 anos de TVI, mais de 30 anos de reality shows: as pessoas, os momentos e as emoções

Na 33ª Gala de Aniversário TVI, celebraram-se mais de 30 anos de reality shows com uma viagem pelas pessoas, momentos e emoções que marcaram gerações de telespectadores. Desde os primeiros formatos que revelaram o Portugal real até às produções mais recentes que continuam a cativar o país, o segmento destacou o impacto humano e emocional destes programas na vida dos seus participantes e do público. Uma homenagem a três décadas de televisão que, semana após semana, colocou pessoas reais no centro das atenções e fez Portugal parar em frente ao ecrã.

  Há 1h e 48min
