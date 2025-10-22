A arder: Dylan justifica as palavras dirigidas a Leandro «Saio por aquela porta»

No Secret Story 9 - Especial, é exibida uma VT que expõe a linguagem agressiva e as expressões menos próprias usadas pelos concorrentes dentro da casa. O momento gera desconforto e reflexão entre os participantes, que são confrontados com as suas próprias palavras. Dylan aproveita para se justificar em relação aos comentários feitos a Leandro, garantindo que foi mal interpretado e que as suas intenções não foram negativas.