No Secret Story 9, a cozinha foi palco de mais um momento de tensão entre Marisa Susana e Liliana. Enquanto preparava massa, Marisa Susana irritou-se quando Liliana meteu a mão na comida e não hesitou em insultá-la, chamando-lhe de «badalhoca». O episódio gerou desconforto entre os colegas e acentuou ainda mais as rivalidades dentro da casa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
A arder: Lídia e Liliana juntam-se contra Marisa Susana
- Secret Story
- Há 3h e 16min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:37
A arder: Lídia e Liliana juntam-se contra Marisa Susana
Há 3h e 16min
02:17
«Saltou para cima de mim»: Enquanto Marisa Susana faz acusações a Liliana, esta faz caretas
Há 2 min
01:53
«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas
Há 7 min
07:19
Bruno discorda da atitude de Vera em relação a Dylan e aconselha o amigo
Há 49 min
04:31
Unidas contra Dylan: Vera, Lídia e Liliana têm conversa sobre o concorrente «Não me vou anular»
Há 56 min
01:22
«Já parece mesmo uma delas (...) agora tem de aprender a andar de saltos»: Concorrentes gozam com Lídia
Há 1h e 25min
03:04
«Se é para isto, tirem-me já daqui»: Bruna reage a situação da casa e goza com concorrentes
Há 1h e 43min
02:22
Massa com cebola e açúcar: O prato que levou Marisa Susana e Liliana aos gritos uma com a outra
Há 1h e 53min
05:37
Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância
Há 2h e 16min
06:15
Troca de carícias: Liliana admite que Fábio não lhe é indiferente
Há 2h e 22min
04:37
Liliana procura Vera para saber se acredita ou não nos sentimentos de Fábio
Há 2h e 32min
03:35
Pista de Fábio gera corrida ao botão e teorias explosivas
Há 2h e 37min
04:57
Mariana suspeita de Rui e desabafa com Dylan: «Gosto de exclusividade»
Há 2h e 43min
04:23
O silicone de Vera é tema e a concorrente mete tudo em pratos limpos
Há 2h e 52min
06:29
Inédito: Marisa Susana e Liliana pegam-se como nunca as viu
Há 3h e 20min
03:41
Boatos sobre Sandro e Liliana geram choque e Fábio queixa-se da colega
Há 3h e 32min
04:26
Mariana desafia rivais e lança metáfora ousada: «Sou um leopardo, e o leopardo mata a cobra»
Há 3h e 39min
05:36
Leandro entra em confronto com Joana e a concorrente perde a paciência
Há 3h e 48min
04:17
«Mural das Verdades»: Sandro gera polémica e assume ser o combustível da relação de Liliana e Fábio
Hoje às 18:08
04:35
Mariana tem acesso a pista e conta tudo o que viu no cubo aos colegas
Hoje às 17:48
05:23
A voz deu a oportunidade a um único concorrente de ver uma pista. Descubra quem foi o escolhido
Hoje às 17:45
08:19
Lídia desiludida com Leandro: «Nas costas é que se vê os amigos»
Hoje às 17:32
05:26
Ana Cristina desabafa com Mariana sobre as colegas na casa: «Não lhes vou dar o que elas querem»
Hoje às 17:01
02:40
Leandro cada vez mais perto do segredo de Fábio: «É ex da Vera»
Hoje às 16:34
00:14
Alerta fofura: Maria Botelho Moniz derrete corações com o pequeno Vicente
Hoje às 16:10
20:07
Mala de Leandro atirada à piscina após ser acusado de desarrumar a casa
Hoje às 15:31
01:07
Inês e Rui apanhados a fazer o que não deviam na cabine telefónica. Voz deixa aviso aos concorrentes
Hoje às 15:00
01:15
Está noiva de outro, mas não larga este concorrente. Fábio faz 'festinhas' a Liliana
Hoje às 14:54
01:22
Fábio e Liliana em clima de flirt: «Quero que tu dances e cantes. Se for a nossa música, melhor»
Hoje às 14:49
01:22
Nova pista na casa! Ana mostra-se perto do segredo: «Fui assaltado»
Hoje às 14:45
03:34
Liliana tira pontos negros das costas de Fábio
Hoje às 14:41
01:02
Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro
Hoje às 14:27
03:44
Pedro Jorge finge não saber pronunciar o nome da própria mulher para despistar colegas
Hoje às 14:24
04:20
Sandro investido em descobrir o segredo que une Fábio e Vera: «O à vontade com que pôs as mãos...»
Hoje às 14:20
01:19
«Para não lhe rebentar os...»: Vera descontrola-se a falar de Dylan
Hoje às 13:24
03:21
Vera não poupa nos insultos a Dylan e Liliana corrobora: «É um porco, machista, pessoa de...»
Hoje às 13:13
03:21
Vera implacável com Dylan: «Expôs a ex-namorada em praça pública. É muito baixo»
Hoje às 13:13
01:55
Virados do avesso! Concorrentes chateiam-se... por causa de uma lata de feijão!
Hoje às 13:06
04:14
Confusão no Gangue dos Frescos? Joana acusada pelos colegas de «faltar à palavra»
Hoje às 12:59
03:51
Maminhas de Vera continuam a ser assunto entre Rui e Fábio: «Como é que ela fala de trair...»
Hoje às 12:35
04:09
Lídia faz desabafo sobre os colegas: «Gostam de rotular e eu não vou comprar guerras»
Hoje às 12:23
01:42
Sandro «precisa de um guião»? Pedro critica forte e feio o colega: «Ficaste atordoado»
Hoje às 12:18
01:55
Pedro magoado com Leandro? Concorrente não deixa nada por dizer: «A confiança desceu...»
Hoje às 12:15
02:17
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
Hoje às 12:13
01:32
Vera recria frase icónica: «A minha presença é notada por mim mesma»
Hoje às 12:13
03:51
Dylan implacável com Vera: «Ela é que está a manipular. Isto para mim é descer baixo»
Hoje às 12:09
04:22
A ferver. Dylan e Liliana 'pegam-se'... e Fábio e Vera são o tema: «És machista, manipulador»
Hoje às 12:04
01:38
Polémica interrompida! Avião sobrevoa a casa e Voz 'expulsa' concorrentes do jardim
Hoje às 11:56
04:09
Fábio explica situação do silicone da Vera: «Eu só meti as mãos para fazer pressão»
Hoje às 11:55
04:09
Maminhas de Vera voltam a ser tema e a casa vira um caos: «Agarrou-lhe nos peitos»
Hoje às 11:55
03:53
Caldo entornado! Rui deixa Vera alterada após acusação: «Mas quem é que me endireitou a prótese?»
Hoje às 11:51
03:53
«Mas eu sou propriedade do Dylan?»: Vera passa-se com os homens da casa
Hoje às 11:51
05:23
Vera volta a lançar farpas a Dylan: «Não teve o cuidado de calar a boca»
Hoje às 11:46
05:23
Raquel defende Dylan e 'ataca' Vera: «Ontem o Fábio também quebrou a tua confiança e tu...»
Hoje às 11:46
02:25
Joana «falta à sua palavra»? Leandro acha que sim e a concorrente reage: «Tal como tu...»
Hoje às 11:38
02:31
Leandro é o 'ladrão' da comida? Concorrente é confrontado: «Não há verdade na tua boca»
Hoje às 11:36
03:46
Sol de pouca dura! Leandro descobriu a mala 'roubada'
Hoje às 11:19
01:34
'Ladrões' na casa! Dylan e Bruno fazem das suas e escondem a mala de Leandro em sítio improvável
Hoje às 11:06
01:02
«Pode ser pai das crianças...»: Concorrentes discutem segredo de Fábio e Vera
Hoje às 11:03
00:44
Depois de uma noite de lágrimas, Liliana e Fábio começam o dia com beijinhos e abraços
Hoje às 10:38
03:18
Mais próximos do que nunca! Mariana e Rui em flirt discreto: «Dormir comigo...»
Hoje às 09:46