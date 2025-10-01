A arder: Lídia e Liliana juntam-se contra Marisa Susana

No Secret Story 9, a cozinha foi palco de mais um momento de tensão entre Marisa Susana e Liliana. Enquanto preparava massa, Marisa Susana irritou-se quando Liliana meteu a mão na comida e não hesitou em insultá-la, chamando-lhe de «badalhoca». O episódio gerou desconforto entre os colegas e acentuou ainda mais as rivalidades dentro da casa.