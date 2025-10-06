A arder. Troca de acusações sem fim entre Ana e Dylan

No Secret Story 9, Ana e Dylan protagonizaram mais um momento de grande tensão com uma troca de acusações na cadeira quente. Os dois concorrentes confrontaram-se sobre estratégias, atitudes e comentários feitos durante a semana.

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Última Hora! Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI

O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais - Secret Story - TVI

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite - Secret Story - TVI

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.