«A cara dela dá-me ranço»: Liliana é implacável com concorrente

No Secret Story 9, Liliana está a conversar com Sandro e de repente chega Lídia. A concorrente queixa-se das atitudes de Bruna e, além de várias coisas, diz que esta é "sonsa" e que lhe dá "ranço". Declarações fortes!

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

