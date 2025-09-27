Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«A cara dela dá-me ranço»: Liliana é implacável com concorrente

No Secret Story 9, Liliana está a conversar com Sandro e de repente chega Lídia. A concorrente queixa-se das atitudes de Bruna e, além de várias coisas, diz que esta é "sonsa" e que lhe dá "ranço". Declarações fortes!

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

  • Secret Story
  • Há 1h e 30min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

A 'mãozinha marota' de Fábio que Liliana fez questão de 'corrigir'
01:36

A 'mãozinha marota' de Fábio que Liliana fez questão de 'corrigir'

10:26
Instalou-se o caos entre as mulheres da casa. O motivo? Rolos de papel higiénico no chão
04:04

Instalou-se o caos entre as mulheres da casa. O motivo? Rolos de papel higiénico no chão

10:16
«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva
06:14

«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva

09:57
Para Francisco Monteiro, já não há margem para dúvidas: Zé já é 'ex-noivo'
02:21

Para Francisco Monteiro, já não há margem para dúvidas: Zé já é 'ex-noivo'

09:29
Confusa em relação ao noivo Zé e a Fábio, Liliana desaba em lágrimas e este gesto do concorrente não passou despercebido
03:40

Confusa em relação ao noivo Zé e a Fábio, Liliana desaba em lágrimas e este gesto do concorrente não passou despercebido

09:28
De toda a casa... Liliana escolhe Fábio para um jantar a sós
03:04

De toda a casa... Liliana escolhe Fábio para um jantar a sós

09:10
Mais Vídeos

Mais Vistos

Nova aproximação: Fábio e Liliana dão que falar com gesto cheio de cumplicidade
01:11

Nova aproximação: Fábio e Liliana dão que falar com gesto cheio de cumplicidade

Ontem às 21:33
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Ontem às 09:05
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Ontem às 11:52
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
02:35

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Ontem às 11:18
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

24 set, 11:29
Ver Mais

Notícias

Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Ontem às 21:28
Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Ontem às 19:14
Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Ontem às 18:20
Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Ontem às 16:33
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Ontem às 16:20
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Ontem às 21:28
Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

Ontem às 21:16
Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Ontem às 19:14
Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Ontem às 18:20
Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Ontem às 16:33
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após sete anos, Bruno de Carvalho desabafa sobre coincidência... que envolve as filhas: "Ainda hoje me custa a acreditar!"

Após sete anos, Bruno de Carvalho desabafa sobre coincidência... que envolve as filhas: "Ainda hoje me custa a acreditar!"

Há 33 min
Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Ontem às 17:56
De regresso à TVI, Catarina Miranda: "Não vai ser só uma aparição"

De regresso à TVI, Catarina Miranda: "Não vai ser só uma aparição"

Ontem às 17:09
Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Ontem às 12:16
João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

25 set, 16:58
Ver Mais Outros Sites