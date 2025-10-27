A carta da família de Fábio que causou o caos na casa: «Vocês estavam à espera que dissesse: larga-a»

No Secret Story 9, na dinâmica da Cadeira Quente, a discussão instala-se entre vários concorrentes. O motivo? A carta que Fábio recebeu da família. Marisa Susana acusa os rivais de estarem à espera que na carta dissesse para ele "largar" Liliana. O outro grupo contra-argumenta.
Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».