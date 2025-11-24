A casa vira um 'infantário' e Leandro dispara para o grupo rival: «Pode ser que encha a boca aos quatro»

No Secret Story 9, Por fim, o Anfitrião questiona Leandro se a Casa “é um infantário” e o concorrente afirma que sim. Dylan aponta que se tivesse sido outra pessoa a ser expulsa Leandro ia estar a “deitar foguetes”. Bruna acrescenta que agora é Leandro quem decide o que é ou não brincadeira e o que tem piada ou deixa de ter. A discussão continua e Leandro garante “ela saiu mas, enquanto eu estiver aqui, tenho língua para me defender a mim e a ela”. A Voz dá por terminada a Cadeira Quente, mas os concorrentes parecem querer continuar a mesma, entre a Sala e a Cozinha. Leandro pede a Liliana que vá buscar a chupeta para os colegas, enquanto Bruna e Dylan cantam e saltam.

A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa.

