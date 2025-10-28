A casa virou-se contra Fábio? Saiba tudo o que aconteceu

No Secret Story 9, Bruno Simão decidiu aconselhar Liliana, mas acabou por deixar Fábio em cheque. A conversa contou com o apoio de Raquel, Ana Cristina, Dylan e Bruna, e rapidamente gerou tensão dentro da casa. Após perceber a reação do colega, Bruno Simão não conteve o desabafo e confidenciou a Dylan: «Não consigo mais desempenhar esta missão». O concorrente acabou por revelar que tudo estaria, afinal, combinado.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18