A casa virou-se contra Fábio? Saiba tudo o que aconteceu

No Secret Story 9, Bruno Simão decidiu aconselhar Liliana, mas acabou por deixar Fábio em cheque. A conversa contou com o apoio de Raquel, Ana Cristina, Dylan e Bruna, e rapidamente gerou tensão dentro da casa. Após perceber a reação do colega, Bruno Simão não conteve o desabafo e confidenciou a Dylan: «Não consigo mais desempenhar esta missão». O concorrente acabou por revelar que tudo estaria, afinal, combinado.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!