A contradição de Liliana: Lá fora admite falha perante Inês e depois...

No Última Hora do Secret Story 9, vemos algumas imagens de uma dinâmica que marcou o dia de ontem. Os concorrentes foram desafiados a "voltar atrás caso pudessem". Liliana dirige-se a Inês e faz um balanço da relação de ambas, admitindo falhas para com a concorrente. Depois, no confessionário, Liliana parece adotar uma postura diferente em relação a Inês, o que revela ser algo contraditório.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. Vote para salvar o seu preferido:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

