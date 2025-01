No Secret Story - Desafio Final, Flávia e Afonso envolvem-se numa intensa discussão. O motivo é caricato. Flávia grita com Afonso para lhe explicar que limpou a casa de banho, isto após um reparo do colega. Contudo, o que está a dar que falar é a reação dos restantes concorrentes, que assistem espantados ao momento de gritaria.