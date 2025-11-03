A discussão que levou ao fim da relação. Esta foi a derradeira conversa de Pedro Jorge e Marisa

.No Secret Story, Marisa e Pedro Jorge tentaram esclarecer tudo após uma intensa discussão. Marisa mostrou-se incomodada ao descobrir uma conversa privada entre Pedro Jorge e Liliana. Por sua vez, Pedro Jorge acusou a concorrente de ter falado em segredo com Bruno Simão. O confronto deixou o ambiente entre os dois visivelmente tenso.

