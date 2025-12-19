«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos?

No Secret Story 9, Após o Especial, Leandro mostra-se muito revoltado com Pedro, sobretudo, por ter sentido que o casal apontou armas para si no direto. Desabafa com Inês e Liliana junta-se ao final da conversa, avisando que já sabia que o casal ia virar-se contra ele no fim do programa. Leandro descarta a sua culpa e acrescenta que eles só querem ganhar mas deviam ter pensado nisso antes.
