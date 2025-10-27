Já chegámos ao whatsapp!
A espera terminou! Saiba quem foi o concorrente expulso

Na gala do Secret Story 9, as votações foram encerradas e o gráfico revelado. Rui foi o concorrente menos votado da semana, sendo o escolhido para abandonar o jogo. O que ninguém sabe, é que nesta gala de halloween, a Voz tem uma partida na manga: a falsa expulsão de Liliana.

  • Secret Story
  • Há 3h e 3min
Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Ontem às 18:45
Há 2h e 22min
Ontem às 22:15
Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

25 out, 17:37
Filho de Rúben e Tatiana Boa Nova é um ícone de estilo! Veja como está a derreter corações

7 mar, 15:09
De voz trémula e a chorar desalmadamente, Fábio desaba com «expulsão» de Liliana: «Espero que ela esteja à minha espera»

Há 2h e 31min
“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

Há 3h e 18min
Cristina Ferreira encanta com vestido branco acetinado: e há um pormenor tendência

Ontem às 23:00
«Combinação» entre Liliana e Zé? Flávio Furtado confronta Sandro com o assunto do momento

Ontem às 22:00
O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story

Ontem às 19:37
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
Há 3h e 31min
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
Ontem às 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
23 out, 16:43
Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Ontem às 18:45
Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Ontem às 18:20
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Ontem às 17:51
A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

Ontem às 11:33
O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9”

Ontem às 09:31
Ontem às 22:15
23 out, 18:25
23 out, 17:46
17 out, 12:23
17 out, 12:13
"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

Ontem às 16:11
Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Ontem às 15:07
Em pleno supermercado, Kelly Baron lamenta: "Já passei por situações tristes..."

Ontem às 13:41
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares faz revelação: "Foram dias de dúvidas, de cansaço..."

Ontem às 10:59
Bárbara Parada sofre acidente: finalista do "Big Brother" ficou com os "dentes diferentes"!

Ontem às 08:20
