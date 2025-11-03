No Secret Story 9, Dylan ganhou uma viagem para Las Vegas e garantiu que vai levar Inês consigo. Pedro Jorge mandou uma 'provocação' e Dylan atacou o colega. Veja tudo.
A ferver! Ana Cristina levanta-se para confrontar Pedro Jorge olhos nos olhos: «É o Dylan 2.0»
- Há 1h e 19min
01:14
A ferver! Ana Cristina levanta-se para confrontar Pedro Jorge olhos nos olhos: «É o Dylan 2.0»
Há 1h e 19min
01:18
«Já viste quantas vezes vão ao confessionário?»: Leandro e Marisa Susana desconfiam do casal verdadeiro
Há 21 min
02:29
«Nunca mais me fales, estavas melhor calado»: Marisa e Leandro fazem 'ataque cerrado' a Pedro Jorge
Há 22 min
01:44
Marisa e Pedro Jorge entram em picardia à frente de todos: «Queres-te meter comigo?»
Há 32 min
05:25
Liliana desfaz-se em lágrimas após cadeira quente de alta tensão: «Estou cansada de ser insultada»
Há 39 min
01:45
Ana volta a acusar Pedro Jorge de «só gritar com mulheres» e o clima aquece: «Pede para sair!»
Há 45 min
02:25
Fábio declara-se a Liliana: «Vou fazer um esforço...»
Há 45 min
02:04
Aos gritos, Leandro faz duras acusações a Ana Cristina: «Decadência! Figuras tristes!»
Há 54 min
01:09
Picardia sem fim. Liliana e Ana Cristina trocam insultos depois da cadeira quente
Há 58 min
01:50
Lembra-se da discussão de Fábio e Pedro Jorge na primeira semana? Voltou a ser assunto e incendiou a casa
Há 1h e 10min
03:02
Pedro Jorge com «inveja» de Dylan? Concorrentes acreditam que sim: «A Inês é a próxima vítima»
Há 1h e 21min
02:53
Marisa Susana acusada de 'usar' Bruno: «Diz que ele é agressivo e quer andar agarrada a ele»
Há 1h e 25min
03:50
Gritos e apontar de dedos. Bruno e Liliana têm confronto explosivo: «És uma mentirosa, está caladinha!»
Há 1h e 30min
03:35
«És ordinária. Vais levar comigo. Tu mentes!»: Bruno perde a cabeça com Liliana
Há 1h e 36min
01:28
Pedro Jorge ataca Ana sem dó, nem piedade: «Eu tinha vergonha, não tens um pingo de noção»
Há 1h e 42min
02:41
«Estás obcecada por mim!»: Raquel e Liliana entram em 'bate-boca' na cadeira quente
Há 1h e 46min
05:21
Inês acusa colegas de terem «défice mental» e a cadeira quente 'explode'
Há 1h e 53min
01:49
Bruno 'rasga' Liliana na cadeira quente: «Fazes pouquinho além de andar aí aos gritos»
Há 1h e 59min
18:45
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
Hoje às 00:53
02:05
Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim
Hoje às 00:40
04:23
Mariana entra em estúdio de forma efusiva e abraça Rui (e não só) com todas as forças
Hoje às 00:38
01:06
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
Hoje às 00:28
07:28
Prova da imunidade já tem vencedora. E há consequências para atribuir. Veja tudo
Hoje às 00:24
01:42
Mariana ainda tem um poder: Quem deve ir à prova da imunidade? Saiba tudo
Hoje às 00:14
05:08
Viral: O abraço longo e apertado de Marisa Susana a Bruno na salvação
Hoje às 00:12
03:16
Pedro é salvo, mas no regresso à casa só um concorrente se levanta para o receber
Hoje às 00:08
03:29
O momento mais esperado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
Hoje às 00:06
04:58
Após imagens, Cristina Ferreira confronta Leandro sobre Marisa: «O coraçãozinho está a bater mais forte?»
Ontem às 23:45
02:49
Bruna Gomes implacável com Ana: «Perdeu-se totalmente, dali para a frente só para trás»
Ontem às 23:39
03:46
Bruna anuncia desejo para Ana e Liliana lança farpa: «Historinha da carochinha»
Ontem às 23:36
01:50
Dylan faz convite irrecusável a Inês. E a resposta surpreende todos
Ontem às 23:32
09:06
Fábio e Liliana assistem às imagens da semana e já falam em namoro: «Estamos no bom caminho»
Ontem às 23:28
03:03
Ana e Liliana aos gritos uma com a outra: «Estás na Casa dos Segredos parece que vens para o Love on Top»
Ontem às 23:17
03:25
Ana acusa Liliana de «jogo muito baixo». Os ânimos exaltam-se e Dylan grita: «Não te faças de totó»
Ontem às 23:16
03:42
Após verem as imagens mais tensas, Mariana atira: «Fui cheirá-la melhor a ver se ela desanda daqui para fora»
Ontem às 23:11
03:39
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
Ontem às 23:06
01:27
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
Ontem às 22:48
02:22
Flávio Furtado faz confissão sobre noite polémica no Secret Story: «Parei na autoestrada»
Ontem às 22:44
02:42
Viral: Mariana insiste para trocar desejo e delira ao saber que não se realiza. Já Ana Cristina…
Ontem às 22:42
06:24
Mariana e Ana resolvem mal-entendidos: «Não gostas mesmo do confronto»
Ontem às 22:40
04:56
De braço dado, Marisa Susana e Bruno leem desejo de Pedro ao grupo. E envolve Inês
Ontem às 22:33
07:29
Marisa Susana e Bruno confrontados com imagens da semana tensa: «Ela tira-me do sério»
Ontem às 22:28
01:31
Bruno conhece desejo de Marisa Susana e Inês reage: «Leva uma nomeação direta porque te agarrou e agora…»
Ontem às 22:19
02:57
Marisa lê desejo de Marisa Susana e Cristina Ferreira reage: «Ai meu Deus…»
Ontem às 22:18
01:09
Cristina Ferreira avisa Marisa e Pedro: «Já estão a chegar muito perto»
Ontem às 22:15
08:14
Marisa desiludida: «O Pedro tem de ter respeito, só eu sei o que tenho sofrido (…) foste sem camisa!»
Ontem às 22:14
02:37
Pedro arrasado por Ana Cristina, Raquel e Ana: «Rude (…) vergonhoso (…) atitudes agressivas»
Ontem às 22:08
06:15
Massagem de Pedro a Marisa a Pedro é tema. Ela atira: «Não lhe tirei um pedaço de carne»
Ontem às 22:06
01:48
Marisa passada com Pedro: «Anda a gastar o dinheiro que eu lhe dei em almoços com as meninas»
Ontem às 22:06
01:50
Cristina Ferreira confronta Dylan: «Não votou na coitadinha da Inês porquê?»
Ontem às 22:00
02:59
‘Má-língua’ feroz: Pela primeira vez, Pedro vê imagens de Marisa Susana a falar mal de si
Ontem às 21:57
06:13
Gritos e mais gritos: ‘Verniz estala’ em direto e Cristina Ferreira é obrigada a intervir
Ontem às 21:54
03:24
Tensão máxima! Bruno implacável com Liliana: «És baixa, jogo sujo e porco»
Ontem às 21:48
02:03
Imagens exclusivas: Liliana despeja pá do lixo na cama de Bruno e ele devolve ‘na mesma moeda’
Ontem às 21:44
02:37
Inês recebe desejo inusitado e anuncia-o aos colegas. Veja o momento
Ontem às 21:43
04:33
Quem não merece ganhar o passaporte para a final? Conheça o eleito pelo grupo
Ontem às 21:40
01:32
Surpresa das surpresas! Voz deixa concorrentes em choque: «Há um passaporte em jogo»
Ontem às 21:35
01:04
Look de Pedro Jorge faz Cristina Ferreira «parar tudo». E o é momento hilariante
Ontem às 21:34
02:10
Cristina Ferreira começa a dar as boas-vindas, mas é interrompida por algo surpreendente
Ontem às 21:33
07:45
Há um plano para separar Liliana e Fábio? Ana é implacável
Ontem às 19:43
06:13
Ana interrompe massagem de Liliana e Fábio, para os criticar
Ontem às 19:34