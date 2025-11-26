A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico

No Secret Story 9, Leandro ganha um pequeno-almoço especial e escolhe Bruna e Dylan para o acompanharem, decisão que gera controvérsia dentro e fora da mesa. Durante a refeição, Bruna confronta Leandro de forma implacável, acusando-o de reavivar conflitos antigos ao chamar Dylan de agressivo e machista. A concorrente vai mais longe e afirma que Leandro só se posiciona ao lado de Liliana porque lhe convém atacar o mesmo alvo, algo que ele nega. Entretanto, na casa, Marisa, Pedro e Ana questionam as intenções de Leandro ao escolher justamente Dylan e Bruna, com Ana a garantir que, se for necessário, ele dará um “chuto” a Marisa e Pedro sem hesitar.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!