No Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho desbafa com Joana Diniz e mostra preocupação para com a sua família que está a assistir e admite que “isto tudo está a ser pior do que ser detido em alcochete”. Joana aconselha o colega a ter calma, no entanto, o concorrente atira “os Portugueses é que têm de ter calma com a minha família”.