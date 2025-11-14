A ferver: Conflito com Liliana leva Dylan às lágrimas

No Secret Story 9, Dylan acabou por desabar em lágrimas depois de uma discussão intensa com Liliana, que ocorreu logo após a revelação do seu segredo, ao mencionar o nome dos pais do concorrente, Liliana desencadeou uma reação emocional forte, levando Dylan a perder o controlo e, posteriormente, a isolar-se para chorar, num dos momentos mais tensos da semana.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

