A ferver: Discussão estala após mexerico dirigido a Ana

No Secret Story 9, após ler o mexerico da Caixa dos Mexericos, Leandro afirma que Ana anda «perdida nas opiniões que dá», gerando de imediato discordância, com Ana a defender que ele está a tirar conclusões precipitadas. Logo depois, a confusão instala-se e os concorrentes começam a discutir.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!