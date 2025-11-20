A ferver: Discussão estala após mexerico dirigido a Ana

No Secret Story 9, após ler o mexerico da Caixa dos Mexericos, Leandro afirma que Ana anda «perdida nas opiniões que dá», gerando de imediato discordância, com Ana a defender que ele está a tirar conclusões precipitadas. Logo depois, a confusão instala-se e os concorrentes começam a discutir.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

