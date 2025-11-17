Já chegámos ao whatsapp!
A ferver. Dylan e Inês contra Fábio: «Cromo»

No Secret Story 9, depois da Cadeira Quente, Dylan e Inês tiveram uma conversa a sós onde desabafaram sobre Fábio. Os dois mostraram-se visivelmente irritados e chegaram a chamar-lhe «cromo».

  • Secret Story
  • Hoje às 09:12
