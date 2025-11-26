A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno

No Secret Story 9, no jardim, Dylan, Inês e Bruna criticam a postura do grupo adversário perante a desistência de Bruno. Os três comparam Pedro ao “menino da lágrima”, condenando o facto de ter falado do jogo durante o seu discurso. Sobre Fábio, gozam com o concorrente por ter centrado o tema em si próprio quando o assunto era Bruno. Já Leandro é alvo de críticas pelas caretas feitas num momento em que, segundo Dylan, a intenção deveria ter sido a união do grupo. Ao mesmo tempo, dentro da casa, Liliana confessa a Pedro que o grupo de Bruno não parece assim tão afetado com a desistência chegando mesmo a achar que estão mais contentes do que o habitual.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

