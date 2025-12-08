A ferver: Leandro confronta Liliana por causa de roupa íntima e discussão explode

No Secret Story 9, Leandro decide arrumar a casa de banho, mas acaba por se deparar com o soutien e as cuecas de Liliana dentro da banheira. O concorrente confronta-a de imediato sobre a desarrumação e, a partir daí, o caos instala-se: a discussão ganha intensidade, outros colegas intrometem-se e o ambiente volta a ficar completamente incendiado.