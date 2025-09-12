A final do Big Brother Verão vai contar com grandes nomes da música portuguesa

A grande final do Big Brother Verão promete ser inesquecível e recheada de música. O espetáculo vai contar com atuações de alguns dos maiores nomes da música portuguesa: Nuno Ribeiro, Tony Carreira, Mickael Carreira, Anselmo Ralph e Bluay vão subir ao palco para animar a noite e celebrar o desfecho da edição.

No dia da grande final, ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!