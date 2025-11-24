A frase polémica de Dylan sobre "partir o tacão de concorrente" e "dar um soco" que levou Leandro ao limite

No Secret Story 9, durante a cadeira quente, Leandro critica a postura de Dylan e algumas frases polémicas que o concorrente terá dito, e justifica o porquê de ter dito que Dylan é uma "pessoa revoltada". Bruna não escapa ao "ataque" de Leandro e os dois entram num "bate-boca" intenso.
A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa.
