Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados

Na gala do Secret Story 9, Bruna chegou a estúdio depois de ser expulsa pelos portugueses e, por isso, chegou a hora de revelar os segredos de Pedro Jorge e Marisa. A reação foi impagável.

A noite de gala do Secret Story 9 promete voltar a prender os espectadores ao ecrã. A casa está preparada para receber o Natal e guarda uma surpresa muito especial: uma nova decoração natalícia que os concorrentes ainda não viram e que promete transformar por completo o ambiente.

Entre o suspense das decisões, a magia da época e as surpresas reservadas pela Voz, a gala desta noite promete emoções intensas do início ao fim. 

  • Secret Story
  • Há 1h e 35min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Hora das nomeações: Saiba quem nomeou quem e quem está em risco
12:39

Hora das nomeações: Saiba quem nomeou quem e quem está em risco

00:52
Em primeira mão! Dylan reage à resposta de Vera nas redes sociais
01:17

Em primeira mão! Dylan reage à resposta de Vera nas redes sociais

00:52
Prova da imunidade: Saiba quem foi o concorrente a conquistar o privilégio
08:14

Prova da imunidade: Saiba quem foi o concorrente a conquistar o privilégio

00:31
Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre
07:17

Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre

00:22
Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa
02:05

Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa

00:15
A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso
08:29

A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso

00:12
Mais Vídeos

Mais Vistos

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!
02:08

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

Há 3h e 55min
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Há 1h e 56min
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Há 2h e 56min
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
02:05

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

Há 3h e 57min
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

27 set, 16:39
Ver Mais

Notícias

Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida

Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida

Há 1h e 32min
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Há 1h e 56min
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Há 2h e 56min
Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

Há 3h e 55min
Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Ontem às 20:05
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

5 dez, 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Há 2h e 56min
Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Ontem às 20:05
Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Ontem às 19:39
Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

Ontem às 19:16
Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas»

Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas»

Ontem às 18:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

4 dez, 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

4 dez, 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

4 dez, 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

4 dez, 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

4 dez, 13:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ontem às 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Ontem às 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Ontem às 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

6 dez, 09:07
Ver Mais Outros Sites