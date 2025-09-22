«A Liliana leva mesmo a peito...»: O gesto da concorrente para com Marisa que esta não gostou

No Secret Story 9, a casa desperta de forma tranquila. Marisa comenta com Carina uma reação de Liliana que não gostou, após ambas terem tido um desentendimento durante a madrugada.

Durante a Cadeira Quente, os ânimos entre os concorrentes exaltaram-se e a tensão esteve ao rubro, principalmente entre Liliana e Marisa Susana.

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». Após a expulsão, Bruno Miguel também revelou o seu segredo.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país