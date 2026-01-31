VÍDEO SEGUINTE
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

No Em Família deste sábado, Inês Gama e Dylan Fonte abriram o coração para falar como tem sido viver juntos fora do Secret Story 9 e a finalista acabou por fazer uma revelação surpreendente.

  • Hoje às 16:34
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

Marcelo Palma recorda última conversa com Afonso Leitão, de quem está afastado
Marcelo Palma recorda última conversa com Afonso Leitão, de quem está afastado

Marcelo Palma esclarece como está a mãe de Maycon Douglas
Marcelo Palma esclarece como está a mãe de Maycon Douglas

Cristina Ferreira revela contacto com Renata Reis sobre Maycon Douglas: “Não está preparada”
Cristina Ferreira revela contacto com Renata Reis sobre Maycon Douglas: “Não está preparada”

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Após dois meses, Francisco Monteiro: "Hoje, foi talvez a melhor derrota da minha vida"

Francisco Monteiro rendido: "Tão bom ver que ainda há casais assim!"

Sílvia Silva, do "Big Brother", chora morte: "Como é que se diz adeus?"

Após o funeral do pai, Pedro Crispim partilha mensagem emotiva: "Teve uma despedida digna"

Sem barba: em foto rara, Francisco Monteiro surge irreconhecível!

