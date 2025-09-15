Ao Minuto

22:43
Nova ronda de nomeações: Veja quem são os nomeados oficiais da semana - Big Brother
14:19

Nova ronda de nomeações: Veja quem são os nomeados oficiais da semana

22:39
Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial - Big Brother
03:07

Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial

22:28
«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas? - Big Brother
02:28

«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas?

22:13
A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói» - Big Brother
02:09

A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»

22:03
«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo - Big Brother
03:28

«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo

22:01
«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel - Big Brother
01:37

«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel

21:56
É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão - Big Brother
03:26

É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão

21:33
«Eu interessei-me genuinamente por ela, mas da parte dela acho que é...»: Dylan expõe o que sente - Big Brother
01:48

«Eu interessei-me genuinamente por ela, mas da parte dela acho que é...»: Dylan expõe o que sente

21:19
«Senti ali alguma coisa (...) Ela faz mesmo o meu estilo»: Fábio já tem alvo amoroso? - Big Brother
03:25

«Senti ali alguma coisa (...) Ela faz mesmo o meu estilo»: Fábio já tem alvo amoroso?

20:00
No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois... - Big Brother
02:23

No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...

19:55
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story? - Big Brother
03:24

«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?

19:39
«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe - Big Brother
01:52

«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe

19:29
Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual - Big Brother
01:59

Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual

19:18
'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite - Big Brother
02:12

'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite

19:00
Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista - Big Brother
02:35

Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

18:54
O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo - Big Brother
02:07

O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo

18:41
O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!» - Big Brother
02:57

O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!»

18:39
Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana - Big Brother
03:34

Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana

18:28
«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa - Big Brother
01:22

«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa

18:22
Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas - Big Brother
02:16

Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas

18:14
Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo - Big Brother
01:24

Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo

17:56
Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas» - Big Brother
01:29

Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas»

17:33
Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição - Big Brother
03:59

Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição

17:18
«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa - Big Brother
02:46

«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»

  • Secret Story
  • Ontem às 22:13
A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói» - Big Brother

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos 9, Cristina Ferreira questiona Fábio Daniel sobre os motivos que o terão levado a desistir do programa, em menos de 24 horas. Terá sido por causa do atrito com Rui, Dylan...? Veja as declarações exclusivas do concorrente. Depois, o segredo do mesmo é revelado, e é forte. Fábio Daniel viveu em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras durante 21 anos. Um segredo chocante. No final, a apresentadora deixa uma mensagem comovente ao concorrente, após este falar da sua mãe. 

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

Vídeos

Nova ronda de nomeações: Veja quem são os nomeados oficiais da semana
14:19

Nova ronda de nomeações: Veja quem são os nomeados oficiais da semana

Ontem às 22:43
Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial
03:07

Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial

Ontem às 22:39
«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas?
02:28

«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas?

Ontem às 22:28
«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo
03:28

«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo

Ontem às 22:03
«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel
01:37

«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel

Ontem às 22:01
É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão
03:26

É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão

Ontem às 21:56
Mais Vídeos

Mais Vistos

A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»
02:09

A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»

Ontem às 22:13
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

14 set, 23:10
Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Ontem às 13:01
Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Ontem às 11:47
Ver Mais

Notícias

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Ontem às 19:00
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Ontem às 18:15
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Ontem às 17:51
Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

Ontem às 17:07
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Ontem às 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

Ontem às 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

Ontem às 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Ontem às 19:00
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Ontem às 18:15
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Ontem às 17:51
Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

Ontem às 16:09
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

Ontem às 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

Ontem às 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Fábio deixou pessoa especial fora de "Secret Story"? Ex-concorrente levanta dúvida... e dá que falar!

Fábio deixou pessoa especial fora de "Secret Story"? Ex-concorrente levanta dúvida... e dá que falar!

Ontem às 19:25
Nova polémica: Catarina Miranda recusa conhecer amigos de Afonso Leitão... e declarações chocam Internet!

Nova polémica: Catarina Miranda recusa conhecer amigos de Afonso Leitão... e declarações chocam Internet!

Ontem às 19:06
"Big Brother". Jéssica Vieira revela destino do prémio de 30 mil euros: "Estou a viver um sonho"

"Big Brother". Jéssica Vieira revela destino do prémio de 30 mil euros: "Estou a viver um sonho"

Ontem às 17:32
"Maria Botelho Moniz anuncia a chegada do segundo filho"? Apresentadora ironiza: "Fiquei super curiosa. Quando nasce?"

"Maria Botelho Moniz anuncia a chegada do segundo filho"? Apresentadora ironiza: "Fiquei super curiosa. Quando nasce?"

Ontem às 17:13
Surpresa em "Secret Story": Carolina Nunes é "amiga do coração" de concorrente!

Surpresa em "Secret Story": Carolina Nunes é "amiga do coração" de concorrente!

Ontem às 16:30
Ver Mais Outros Sites