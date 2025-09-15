A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos 9, Cristina Ferreira questiona Fábio Daniel sobre os motivos que o terão levado a desistir do programa, em menos de 24 horas. Terá sido por causa do atrito com Rui, Dylan...? Veja as declarações exclusivas do concorrente. Depois, o segredo do mesmo é revelado, e é forte. Fábio Daniel viveu em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras durante 21 anos. Um segredo chocante. No final, a apresentadora deixa uma mensagem comovente ao concorrente, após este falar da sua mãe.

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story