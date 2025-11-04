A "mentira" de Fábio que deixou Liliana num pranto de lágrimas: As imagens aqui

No Secret Story 9, Na zona da piscina, Marisa Susana e Pedro provocam Liliana dizendo que tem de ter cuidado já que Ana está a conversar com Fábio há demasiado tempo. Liliana aproveita para desabafar sobre a sua relação e mostra-se muito desiludida porque o concorrente voltou a mentir-lhe. Conta que Fábio escondeu que limpou a almofada que Bruno tinha sujado nas suas costas, concluindo que quem mente numa coisa insignificante também pode mentir em situações mais graves. Em lágrimas, Liliana conta que é demasiado apegada às relações e mostra-se desolada porque Fábio nem a procura para se resolver preferindo conversar com pessoas que estão contra ela como Ana.

