«A minha mulher olha para ti e vê logo que estou a brincar»: Bruno 'ataca' o físico de Marisa Susana?

No Extra do Secret Story 9, assistimos a um leque de imagens na íntegra de um confronto tenso entre Bruno e Marisa Susana durante o Especial de ontem à noite. Bruno ainda vai mais longe e diz que a mulher dele "está segura" porque ao "olhar para Marisa Susana", vê logo que Bruno está somente a brincar com a mesma.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

