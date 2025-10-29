«A minha mulher olha para ti e vê logo que estou a brincar»: Bruno 'ataca' o físico de Marisa Susana?

No Extra do Secret Story 9, assistimos a um leque de imagens na íntegra de um confronto tenso entre Bruno e Marisa Susana durante o Especial de ontem à noite. Bruno ainda vai mais longe e diz que a mulher dele "está segura" porque ao "olhar para Marisa Susana", vê logo que Bruno está somente a brincar com a mesma.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18